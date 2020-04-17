Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, bu kişilerle birlikte 31 gram eroin ile 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.