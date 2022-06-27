Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

27.06.2022 12:54
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ve yasadışı ekimle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 3 kişi göz altına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ve yasadışı ekimle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 3 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, H.P., H.Y.ve B.T. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada, bin 375 gram kubar esrar ve 6 kök skunk isimli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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