Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

1 saat önce

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.


Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın bagajındaki valizde bulunan ayakkabı ve deterjan kutusunun içinde şeffaf naylon poşete sarılı 270 gram metamfetamin ve 203 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Araçtaki O.Y. ile Ü.Y'nin üst aramasında ise 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 15 adet fişek ile pala tabir edilen kesici alet ile lira ve dolar cinsinden para bulundu.


Emniyete götürülen zanlıların ifadelerinin ardından uyuşturucu maddeleri sattığı belirtilen N.G. de kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

N.G'nin ikametinde 15 gram uyuşturucu madde, iki ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen O.Y, Ü.Y. ve N.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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