Nevşehir 'de uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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