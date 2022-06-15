Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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