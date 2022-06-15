Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

15.06.2022 17:03
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakırken, O.K. ve M.Y. adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YORUMLAR
500
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı 26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın' Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın'
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:18:07. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement