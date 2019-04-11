Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu Şüphelileri Adliyede

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu Şüphelileri Adliyede

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu Şüphelileri Adliyede, System.String[]
NEVŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı. 56 polisin katıldığı 4 eğitimli narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 64 gram metamfetamin, 2,13 gram esrar, 6,2 gram bonzai, 2 hassas terazi, 14 bin 115 TL para, 1 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:39 Kaynak: DHA
Nevşehir, Güncel
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