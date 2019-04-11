Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu Şüphelileri Adliyede

NEVŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
, uyuşturucu satıcılarının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Savcılığı
'nın talimatıyla çalışma başlattı. 56 polisin katıldığı 4 eğitimli narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 64 gram metamfetamin, 2,13 gram esrar, 6,2 gram bonzai, 2 hassas terazi, 14 bin 115 TL para, 1 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
- Nevşehir