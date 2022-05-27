Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

27.05.2022 09:57
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesinde şüpheli İ.Ö'nün üzerinde ve aracında 5,85 gram eroin ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan İ.Ö, sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına alındı Otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Nevşehir, Eroin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:59:24. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement