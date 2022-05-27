Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

27.05.2022 19:05
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesinde şüpheli İ.Ö'nün üzerinde ve aracında yaptığı adli aramada 5.85 gram uyuşturucu madde buldu. Jandarmada ki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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