Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Araçta bulunan M.T. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Aramada, çeşitli miktarlarda kullanıma hazır 6 paket uyuşturucu madde ile 9 yasaklı ecza, tabanca, 13 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1690 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında Karasoku Mahallesi Karasoku Sokak'ta şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.

Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi

Kavga ettiği ev arkadaşını pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

Kırmızı kategorideki tek il için yeni uyarı Bakan Koca'dan geldi: Risk seviyesi çok yüksek

Son Dakika! Afganistan'dan gelen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Esenboğa'ya iniş yaptı

Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi

Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere