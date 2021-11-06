Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polisin kent merkezindeki bir sokakta durdurarak üst aramasını yaptığı A.T. ile Afganistan uyruklu AG.D'den 9 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin, uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan folyo ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.