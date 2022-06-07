Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı

07.06.2022 09:50

Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Ateş"in destek verdiği operasyonda, 25 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, 28,94 gram sentetik uyuşturucu, 21,48 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 tüfek, tabanca, bu silahlara ait fişekler, esrar üretme ve öğütme aparatları, hassas terazi ile uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı - Son Dakika

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