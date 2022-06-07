Yapılan aramalarda, 28,94 gram sentetik uyuşturucu, 21,48 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 tüfek, tabanca, bu silahlara ait fişekler, esrar üretme ve öğütme aparatları, hassas terazi ile uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı - Son Dakika

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