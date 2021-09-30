Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini değerlendirerek, iki kişinin bulunduğu aracı Çavuşin köyünde durdurdu.

Şüpheli Ö.S. ile V.S'nin üzerinde 87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi Ş.Y'ye getirdiklerini belirtmeleri üzerine ekipler, bu kişiyi de ikametinde yakaladı. Ş.Y'nin evinde de alüminyum folyoya sarılı 12 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı.