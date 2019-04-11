Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

4 dakika önce

Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'i tutuklandı.

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama, System.String[]
Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon sonrasında 4'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H., S.Y., V.Y., N.Ç., M.T., S.A., H.Y. ve R.Ç. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer şahıslardan H.D., F.A., K.Y., T.Ş., M.C.A. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:30 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa
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