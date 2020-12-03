Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimpaşa Mahallesi'nde devriye görevi icra eden polis, kendilerini gören şüphelilerin aracın muhtelif yerlerine bir şey gizlemeye çalıştığını fark etti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobilde arama yapan polis, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş halde 56 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçta bulunan Afgan uyruklu F.Z, (25) ve A.I.M. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Z, "Uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma" suçundan tutuklandı, A.I.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.