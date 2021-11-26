Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Nevşehir'deki operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'deki operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusundan Y.D'nin üst aramasını yapan polis, 15 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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