Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

12.05.2022 10:35
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Nevşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nevşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, J.G, M.T.N. ve J.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, hassas terazi, 307,73 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan J.G, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin metruk bina isyanı Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin metruk bina isyanı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Nevşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
10:48 Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
10:34 Online eğitim alanlar cayma hakkını sorunsuz kullanabilecekler! İcraya verilen tüketiciyi mahkeme haklı buldu
10:33 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi
10:33 Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 11:23:04. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement