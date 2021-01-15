Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

15.01.2021 17:03
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 273 gram uyuşturucu madde, 8 yasaklı ilaç, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 46 bin 500 lira ele geçirildi. H.K, E.Y. ve N.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E. ve H.K, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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