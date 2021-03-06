Nevşehir'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A.'nın yapılan üst aramasında 1,12 gram metamfetamin ve 1,44 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR