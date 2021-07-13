Nevşehir'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'e uyuşturucu satmak için gelen İran uyruklu şüpheli bir kişi otobüsten indiği esnada polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de başka bir ilden getireceği uyuşturucu ticareti için geleceği bilgisine ulaşılmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Nevşehir Adnan Menderes Terminaline otobüs ile geldiği tespit edilen İran uyruklu Y.S. otobüsten indiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 206,55 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu Y.S tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR