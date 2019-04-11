Nevşehir'de Uyuşturucu Taciri 14 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 14 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 aydır yapılan planlı çalışmalar sonrasında 14 şüpheli şahsın yakalanması için 15 farklı adrese baskın yaptı. 56 polis memuru ve 4 narkotik köpeğinin katıldığı operasyon sonrasında uyuşturucu taciri 14 kişi gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramada 64,23 gram metamfetamin, 2,13 gram esrar, 6,2 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 14 bin 115 lira para, 1 adet 7*65 tabanca, 4 adet tüfek ele geçirildi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerin kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR
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