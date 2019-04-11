Nevşehir'de Uyuşturucu Taciri 14 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
53 dakika önce
Nevşehir'de uyuşturucu taciri 14 kişi adliyeye sevk edildiNEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 14 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:35 Kaynak: İHA
'de uyuşturucu taciri 14 kişi adliyeye sevk edildi
NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 aydır yapılan planlı çalışmalar sonrasında 14 şüpheli şahsın yakalanması için 15 farklı adrese baskın yaptı. 56 polis memuru ve 4 narkotik köpeğinin katıldığı operasyon sonrasında uyuşturucu taciri 14 kişi gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramada 64,23 gram metamfetamin, 2,13 gram esrar, 6,2 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 14 bin 115 lira para, 1 adet 7*65 tabanca, 4 adet tüfek ele geçirildi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerin kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Canlı Yayında Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı
Nevşehir'de Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı
Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar
Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti