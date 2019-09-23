Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinde 89,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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