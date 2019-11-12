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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Sarıyazı mevkisindeki kontrol noktasında durdurdukları A.Ç'nin kullandığı otomobilde arama yaptı. Araçta 255 gram sentetik uyuşturucu, bir sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 35 mermi ele geçirildi.

Sürücü A.Ç. ile araçta bulunan S.A. ve C.D. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. ve S.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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