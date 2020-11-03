Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada M.T. ve M.Ö.'nün araçlarında ve yapılan üst aramasında satışa hazır poşetler içerisinde, 0.13, 0.47, 0.29, 0.64, 11.08 gram bonzai, 0.91 gram eroin ve 2.08 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR