Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği E.F'yi takibe aldı.

Sokakta gezdiği sırada durdurularak üst araması yapılan zanlıda, kullanıma hazır 6 paket halinde yaklaşık 3 gram sentetik uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.