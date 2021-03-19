Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri Afganistan uyruklu R.A'yı yakalayarak üstünü aradı.
Aramada, üzerinden 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen R.A, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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