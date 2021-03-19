Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri Afganistan uyruklu R.A'yı yakalayarak üstünü aradı.

Nevşehir 'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı