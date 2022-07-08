Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

08.07.2022 11:29
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ürgüp ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu A.M'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 670 gram sentetik uyuşturucu ile 6,79 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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