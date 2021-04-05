Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan S.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakmlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İkamette yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 14 fişek ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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