Nevşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığını belirledikleri Afganistan uyruklu R.N'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Zanlının ikametinde 16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 570 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı - Son Dakika