Nevşehir'de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıEdinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.Y.M.'nin evinde yapılan aramada 107 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 adet içme düzeneği ele geçirildi.
Nevşehir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.Y.M.'nin evinde yapılan aramada 107 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 adet içme düzeneği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y.M. jandarmada ki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:19 Kaynak: İHA
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