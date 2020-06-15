Nevşehir'de uyuşturucudan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içerisinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslarına deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 50,56 gram metamfetamin, 1,05 gram eroin ve 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Yapılan çalışmalar sonrasında 10 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR