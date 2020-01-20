Nevşehir'de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında polis ekipleri tarafından 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında polis ekipleri tarafından 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 17 şüpheli, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan 2 şüpheli olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 14,60 gram metamfetamin, 2,40 gram esrar, 25,64 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
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