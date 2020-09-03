Nevşehir'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışmasında, 106,13 gram metamfetamin, 62,87 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca mermisi ele geçirilirken kadın şahıs T.Ö. ve K.C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR