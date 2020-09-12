Nevşehir'de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli Y.C. ve B.K.'nın yapılan üst aramasında 3 parça halinde 7,75 gram eroin ve 5 adet suboxone hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin

Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı

TT Arena'da bir gol daha! Meşin yuvarlak, 2. kez ağlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak

Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı

Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var

Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü

Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı

Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor

Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle

Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi