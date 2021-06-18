Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir ilden Nevşehir'e uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'e yolcu otobüsüyle geldikleri tespit edilen M.A.A ve B.T. merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde indikleri tespit edildi. Yolcu otobüsünden inen şüpheli M.A.A.'nın yapılan aramasında alüminyum folyo içerisinde 2 ayrı parça halinde 7,55 gram ve 0,29 gram metamfetamin ele geçirilirken atynı otobüste bulunan B.T.'nin yapılan aramasında ise 9 parça halinde satışa hazır 0,93 gram, 1,03 gram, 1,14 gram, 1,21 gram, 1,03, gram, 1,10 gram ve 1,86 gram eroin ele geçirildi.

Her iki şüphelide polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR