Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan ev aramasında uyuşturucudan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan ev aramasında uyuşturucudan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından il merkezinde 5 şüphelinin yapılan ev aramasında 12.79 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alından 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu
Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:24:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]