Nevşehir'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçu ile ilgili olarak 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:00 Kaynak: İHA

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