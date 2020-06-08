Nevşehir'de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullananlara karşı göz açtırmıyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan dört farklı çalışmada 1 kök Hint kenevir, 7.85 gram metamfetamin, 025 gram bonzai, 13, 89 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri bitkisi, 285 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.



Yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR