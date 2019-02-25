Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

Nevşehir'de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'de Uyuşturucuya 2 Tutuklama, System.String[]
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Acıgöl ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kontrol ve denetleme noktasında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.İ. ve M.T.'nin üzerinde ve araçta arama yapıldı. Aramalarda kol çantası içinde 4 ayrı parça halinde toplam 47,42 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:17 Kaynak: DHA

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