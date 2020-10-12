Nevşehir'de üzerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de uygulama yapan polisin üzerinde uyuşturucu madde bulduğu Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Afgan uyruklu S.E'nin üstünü aradı.

Şüphelinin ceketinin ceplerinde 51 gram eroin ile 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.