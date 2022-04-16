Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi

16.04.2022 14:40
Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazide yürüyüş yaptı.

Nevşehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazide yürüyüş yaptı.

Devrent Vadisi girişinde bir araya gelen katılımcılar, peribacaları arasındaki güzergahı takip ederek Aktepe köyüne kadar yürüdü.

Etkinliğe, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi üyeleri de katıldı.

Doğa yürüyüşü yapan grup bazı noktalarda mola vererek fotoğraf çektirdi.

YORUMLAR
500
Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı 'Edirne'nin Anıtsal Camileri' fotoğraf sergisi açıldı 'Edirne'nin Anıtsal Camileri' fotoğraf sergisi açıldı

Turizm Haftası, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen yolcu bıçaklandı! Saldırgan taksici tutuklandı
14:29 Eski yapımcı, yeni sunucu Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir
14:26 Filipinler'de 'Megi fırtınası' facia yarattı: Ölü sayısı 167'ye yükseldi, 110 kişiden haber alınamıyor
14:24 Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! "İç çamaşırını koklamak istiyorum" mesajı aldım
14:23 Azerbaycan lideri Aliyev, Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı: Biz Bayraktarları kullanırken ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:45:20. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement