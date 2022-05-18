Nevşehir'de vahşice katledilen şahsın ağabeyi konuştu - Son Dakika
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Nevşehir'de vahşice katledilen şahsın ağabeyi konuştu

18.05.2022 20:32
Nevşehir'de vahşice katledilen şahsın ağabeyi konuştu

Nevşehir'de vahşice katledilen şahsın ağabeyi konuştu -Ağabey Hamdi O.: "Bunun adı vahşet" Nevşehir'de cesedi parçalanıp yakıldıktan sonra araziye gömülü bulunan kişinin kimliği belirlendi.

Nevşehir'de vahşice katledilen şahsın ağabeyi konuştu

-Ağabey Hamdi O.: "Bunun adı vahşet"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de cesedi parçalanıp yakıldıktan sonra araziye gömülü bulunan kişinin kimliği belirlendi.

6 Mayıs'da Merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki arazide gömülü olara bulunan Ü.O'nun cenazesi, adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Öldürülen Ümit.O.'nun ağabeyi Hamdi O, DNA testi sonucu cesedin kardeşine ait olduğunun kesinleştiğini söyleyerek, "Şu anda savcılıkta soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Olay ile ilgili bizde tam bilgi sahibi değiliz. Bize ulaşan bilgilere göre önce kafasından vurulduğu, daha sonra yakılmaya çalışıldığı ve cesedinin de parçalara ayrıldığı yönünde" dedi. Ümit O.'nun cenazesi Merkez Hamdi Tüfekci Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Taşlıbel Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla alakalı olarak gözaltına alınan G.S., G.G. ve M.D. de geçtiğimiz günlerde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de vahşice katledilen şahsın ağabeyi konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de vahşice katledilen şahsın ağabeyi konuştu - Son Dakika
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