Nevşehir'de Vali koltuğuna oturan öğrenci koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı yaptı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Vali Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İrem Yıldırım'a bıraktı.

Makamı devralan Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünde Becel'i ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğu ifade etti.

Türk çocuklarının, tüm dünyadaki çocukların imrenerek baktığı bir bayrama sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, salgın riskinin bir an önce düşürülebilmesi, bayramların yeniden coşkuyla kutlanabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yıldırım, "Sevgili Nevşehirliler, biz çocukların bayramlarını daha mutlu, coşkulu ve yüz yüze bir şekilde kutlayabilmesi için lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyunuz. Uymayanları uyarınız. Ülkemdeki ve dünyadaki tüm çocuklar için barış ve kardeşlik içinde, sağlıklı, mutlu ve sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri güzel günler diliyorum." dedi.???????