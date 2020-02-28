Nevşehir'de vatandaşlar Mehmetçikler için toplandı - Son Dakika
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Nevşehir'de vatandaşlar Mehmetçikler için toplandı

6 saat önce

İdlib'te Esed rejimi tarafından 22 askerimizin şehit edildiği açıklamasının ardından Nevşehir'de vatandaşlar Atatürk Bulvarı'nda toplandı.

Nevşehir'de vatandaşlar Mehmetçikler için toplandı, System.String[]

İdlib'te Esed rejimi tarafından 22 askerimizin şehit edildiği açıklamasının ardından Nevşehir'de vatandaşlar Atatürk Bulvarı'nda toplandı.


İdlib'te Esed rejimi tarafından 22 askerimizin şehit edildiği haberinin açıklanmasının ardından Nevşehir'de halk otobüsü şoförleri ve vatandaşlar Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Atatürk Bulvarı'nda toplandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay tarafından ikna edilen vatandaşlar olaysız bir şekilde ayrıldı. Sessizce dağılan grup daha sonra konvoy yaparak Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı önünde toplandı. Burada "En büyük asker bizim asker, ya Allah Bismillah" sloganları atan vatandaşlar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile görüşmelerinin ardından dağıldı.


İl Jandarma Komutanlığı önünde vatandaşların toplanmasıyla birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'te hazır bulundu. - NEVŞEHİR

Atatürk Bulvarı, Nevşehir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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