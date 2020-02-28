Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu - Son Dakika
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Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

24 dakika önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından Nevşehir'de araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından Nevşehir'de araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Atatürk Bulvarında toplanan vatandaşlar araçlarıyla Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına kadar konvoy düzenledi.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bekleyen vatandaşlarla görüşerek evlerine dönmelerini istedi.


Buradan, "En büyük asker bizim asker" sloganı ve tekbirlerle ayrılan vatandaşlar, konvoyla kent merkezinde dolaştı.

Nevşehir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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