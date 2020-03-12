Nevşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı

6 saat önce

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Nevşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı, System.String[]

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.


Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, giydikleri özel kıyafetlerle kent merkezinde her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği özel halk otobüsleri ile otobüs duraklarını olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.

Daha önce okullar, cami tuvaletleri ile abdesthanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapan görevli ekipler, çalışmalarını farklı alanlarda da sürdürdü.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmasının süreceğini belirten belediye yetkilileri, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını bildirdi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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