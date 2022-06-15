İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, adli makamlarca haklarında karıştıkları suçlardan işlem yapılan çeşitli ülke vatandaşı 26 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika

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