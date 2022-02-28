Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Nevşehir'de yurda kaçak yollardan giren 4 kişi ile suça karışan bir yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, kent merkezinde, yurda kaçak yollarla girdiğini belirlenen 4 Afganistan uyruklu ile adli makamlarca hakkında, "tehdit ve hakaret" suçundan işlem yapılan aynı ülke vatandaşını gözaltına alındı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.