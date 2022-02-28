Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek

28.02.2022 15:01
Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yurda kaçak yollardan giren 4 kişi ile suça karışan bir yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

Nevşehir'de yurda kaçak yollardan giren 4 kişi ile suça karışan bir yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, kent merkezinde, yurda kaçak yollarla girdiğini belirlenen 4 Afganistan uyruklu ile adli makamlarca hakkında, "tehdit ve hakaret" suçundan işlem yapılan aynı ülke vatandaşını gözaltına alındı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Afganistan, Nevşehir, Hakaret, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika


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