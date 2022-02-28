Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi

28.02.2022 16:20
Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de emniyet güçleri tarafından illegal yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile hakkında adli işlem yapılan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de emniyet güçleri tarafından illegal yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile hakkında adli işlem yapılan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre yurda illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan hakkında adli işlem yapılan 1 şahıs yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca Nevşehir merkezinde yapılan yol kontrollerde, bir aracın içerisinde 2 çocuk 4 yetişkin olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Şahısların seyahat izin belgelerinin bulunmadığının anlaşılması üzerine araç içerisinde bulunan yetişkin şahıslara toplam 5 bin 140 TL ceza uygulandı.

Durdurulan araca Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 4 bin 73 TL para cezası uygulanarak, 15 gün süreyle trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek TAKİPLE DURDURULAN OTOMOBİLDEN 750 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI TAKİPLE DURDURULAN OTOMOBİLDEN 750 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Türk Lirası, Nevşehir, Kayseri, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:27:14. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement