Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek - Son Dakika

Nevşehir'de, Azerbaycan ve Afganistan uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu M.İ, F.İ. ve S.F. ile kentte "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan Afganistan uyruklu M.M. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan Azerbaycan uyruklu Ü.H'yi gözaltına aldı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.